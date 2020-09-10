Зірка "Жіночого кварталу" і проектів "Квартал 95" Марта Адамчук показала шанувальникам важливу людину у своєму житті

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото з сивим чоловіком, який виявився її батьком. Красуня сперлася на плече тата і мило посміхалася, позуючи на камеру. По фото можна побачити, що Марта дуже близька з батьком.

"Татуся приїхав", - підписала фото зірка.

За кілька годин пост зібрав більше тисячі лайків. У коментарях Марті залишили масу приємних слів.

"Ой, клаааассс»,"красиві», «Так схожі і такі хороші», «Наша Мартуся любить татуся", " миле фото!", "Дуже схожі", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук здивувала розкішною фігуркою у відвертій сукні з голою спиною. Дівчина спеціально повернулася спиною до камери, щоб показати свою головну гордість. Варто відзначити, що широкі рукави сукні спадали з плечей, в результаті чого і плечі були оголені.

Крім цього, нещодавно Марта постала в брючному світлому костюмі. Для більшого ефекту дівчина розстебнула піджак, блиснувши формами в чорному тісному топіку. Адамчук з щасливою посмішкою "пограла" на камеру.

Як відомо, Марта Адамчук одна з учасниць вокального квартету «Жіночого кварталу».

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом у сукні без білизни:"прекрасні жіночі лінії".

А ще Politeka писала, що Марта Адамчук убила наповал новим пікантним образом:"Чарівна".

Також Politeka повідомляла, що Марту Адамчук застукали в обіймах молодого красеня, кадри облетіли мережу: «любов».