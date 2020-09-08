Зірка "Квартал 95", відома українська співачка і актриса Марта Адамчук, показала себе в незвичайному вбранні
Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина зробила селфі в білому піджаку з глибоким декольте. Образ вона доповнила масивною прикрасою. Красуня розповіла, що закохалася в український бренд одягу, на показі якого і була в цьому незвичайному костюмі.
"Торжество екстравагантного компромісу", - підписала знімок зірка.
Марта поділилася фото і відео з заходу, але особливу увагу шанувальників привернув кадр, на якому актриса стояла в обнімку з чорношкірим молодим хлопцем. Він був одягнений вельми екстравагантно. На ньому було пальто, чоботи, берет і дзеркальні окуляри. Парочка стояла дуже близько один до одного і сміялася.
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За годину пост Марти зібрав багато лайків і приємних слів в коментарях.
"Супер", "любов назавжди", "клас", - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Марта Адамчук позувала в шикарній вечірній сукні. Красуня розвернулася спиною, показуючи відкриту частину тіла. Як можна помітити, зірка не дуже любить носити нижню білизну. До речі, у Адамчук особлива пристрасть до нарядів з відкритою спиною. Судячи з Instagram зірки, це її улюблена частина тіла.
Нагадаємо, що Марта Адамчук ошелешила сміливим образом без білизни:"обожнюю українські традиції".
А ще Politeka писала, що Марта Адамчук у чорному вбранні показала, на що здатна: "не підведи!".
Також Politeka повідомляла, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в платті без білизни: "Прекрасні жіночі лінії".