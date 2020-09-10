Суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар підкорила романтичним образом у білій сукні
Українська прима-балерина опублікувала нове атмосферне фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
На знімку Кухар позує перед дорогим автомобілем, а на задньому тлі видніється будівля зі шпилем, схожим на шпиль замку.
Зірка позує в розкішній білій сукні до самої підлоги. В її руках великий букет ніжних квітів. Волосся Кухар залишила розпущеним, а свій образ доповнила макіяжем з яскравим акцентом на губах.
"Казкою ми часто називаємо те, чому не можемо знайти пояснення...",- підписала романтичний знімок знаменитість.
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Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.
"Якщо казка не настає, треба міняти чарівника!", "Неймовірно красиве фото", "вааауу Катя тут слова підібрати складно, ви прекрасні", "нереальна", "шикарна жінка", "Божественна!", "Прекрасна Катерина!",- пишуть люди.
Раніше ми писали, що знаменитість поділилася новими яскравими фото в своєму Instagram.
На фото Кухар позує у вельми нестандартному вбранні. На ній яскраво-рожеве плаття з оригінальним вирізом на грудях до самого живота. Його асиметрична спідниця спереду коротше, ніж ззаду, що дозволяє красуні продемонструвати ще й свої стрункі ніжки. Крім того, на фото помітно, що Кухар не стала надягати під наряд з такими вирізами ліфчик.
Нагадаємо, розкута Кухар з "Танців з зірками" спустила халат і побешкетувала прямо в гримерці.
Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" віддалася любовним утіхам з чоловіком прямо у воді.
Також Politeka писала, що роздягнена Кухар з "Танців з зірками" вбила наповал образом гарячої відьми.