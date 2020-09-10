"Якщо казка не настає, треба міняти чарівника!"

Суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар підкорила романтичним образом у білій сукні

Українська прима-балерина опублікувала нове атмосферне фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На знімку Кухар позує перед дорогим автомобілем, а на задньому тлі видніється будівля зі шпилем, схожим на шпиль замку.

Зірка позує в розкішній білій сукні до самої підлоги. В її руках великий букет ніжних квітів. Волосся Кухар залишила розпущеним, а свій образ доповнила макіяжем з яскравим акцентом на губах.

"Казкою ми часто називаємо те, чому не можемо знайти пояснення...",- підписала романтичний знімок знаменитість.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Якщо казка не настає, треба міняти чарівника!", "Неймовірно красиве фото", "вааауу Катя тут слова підібрати складно, ви прекрасні", "нереальна", "шикарна жінка", "Божественна!", "Прекрасна Катерина!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що знаменитість поділилася новими яскравими фото в своєму Instagram.

На фото Кухар позує у вельми нестандартному вбранні. На ній яскраво-рожеве плаття з оригінальним вирізом на грудях до самого живота. Його асиметрична спідниця спереду коротше, ніж ззаду, що дозволяє красуні продемонструвати ще й свої стрункі ніжки. Крім того, на фото помітно, що Кухар не стала надягати під наряд з такими вирізами ліфчик.

Нагадаємо, розкута Кухар з "Танців з зірками" спустила халат і побешкетувала прямо в гримерці.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" віддалася любовним утіхам з чоловіком прямо у воді.

Також Politeka писала, що роздягнена Кухар з "Танців з зірками" вбила наповал образом гарячої відьми.