Популярна модель Кім Лі, яку називають "корейською Кардашьян", вразила пишними формами

Як повідомляє Politeka.net, красуня поділилася знімком з повсякденного життя. Вона була в обтягуючих штанях, які підкреслили її головну гордість – значного розміру апетитні «булочки». Наверх Кім одягла тісний топ, зробивши акцент на тонкій талії. Образ модель завершила панамкою, сховавши під нею своє обличчя.

За кілька годин фото двійника Кардашьян зібрало майже 4 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ви летите, як вони!", "Мені подобається, як ти це робиш, ти такий капюшон в цьому капелюсі, Тримайся», «Вау, я пам'ятаю цей бренд, ха-ха», "Ох, хватка повернула Евісу!", "Як завжди приголомшливо виглядає Кім! 😍 Королева», «приємно бачити», "дивовижна", "Пальмові дерева. Блакитні небеса. А ще є Кім Лі» - пишуть шанувальники моделі.

Раніше ми писали, що красуня з Південної Кореї зважилася на новий експеримент зі своєю незвичайною зовнішністю, примірявши лінзи різного кольору. Щоб привернути увагу шанувальників вона позувала в тісному купальнику, який насилу зміг утримати її великі груди. Укладене м'якою хвилею волосся, яскравий макіяж з накладними віями і яскравими губами в нюдовом кольорі – останній штрих до продуманого до дрібниць луку.

Нагадаємо, що Кім Лі в зухвалому купальнику вразила осикою талією:"єдина в своєму роді".

А ще Politeka писала, що Кім Лі в міні показала, як виглядає насолода:"Заморська принцеса".

Також Politeka повідомляла, що Кім Лі ледве вмістила в топ своїх "подружок":"спекотна брюнетка".