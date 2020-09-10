Російська ведуча і актриса Евеліна Бльоданс блиснула розкішним декольте на зйомках телепередачі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала кілька фото зі зйомок, розповівши, що вона обожнює ходити на ці ефіри, тому що на них можна надягати різні капелюшки, які вона дуже любить.

"Я впевнена, що капелюшок це самий дамський аксесуар. Як ви думаєте може капелюшок повернутися в наше життя? Любите? Носите? Хочете?",- підписала фото зірка.

Варто відзначити, що крім капелюшка на фото було, на що подивитися. На одному зі знімків Евеліна засвітила вражаюче декольте. Шанувальники залишили актрисі майже 3 тисячі лайків. У коментарях їй написали масу приємних слів.

"Ви така впевнена в собі! Я захоплююся вами! Не знаєте де можна прокачати впевненість, підвищити самооцінку?", "Як же приємно на вас дивитися Евеліночка. Просто насолода для очей", " нереальна! Пожежа", "Чарівна Евеліна, будь-який капелюшок вам до лиця. Обожнюю Евеліну. Приголомшлива жінка", - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що капелюшки актриси не гірше, ніж аксесуари Каті Осадчої.

Раніше ми писали, що Евеліна Бльоданс поділилася фото, на якому вона лежить, зігнувшись на дерев'яному помості на тлі моря. Актриса без сорому показує своє засмагле тіло в чорному бікіні.

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