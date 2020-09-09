Російська ведуча і актриса Евеліна Бледанс поділилася з шанувальниками своєю проблемою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

"У Семена півкласу прихворіло після щеплення манту. Вчора їх було четверо, сьогодні і Сему залишила вдома з легким нездужанням. Ось зараз дилема-чи робити щеплення від грипу і коронавірусу. Розповідайте, матусі, які у вас думки? Ми робимо щеплення вибірково. Манту начебто завжди переносили добре, а тут така ослабленість організму вийшла", - написала зірка.

Шанувальники не залишили знаменитість наодинці з її проблемою і почали давати їй усілякі поради.

"Особисто я проти всіх щеплень/ не можна робити щеплення від грипу і короновірусу ні в якому разі. ☝ ☝ ☝ ☝ ☝ ☝ Будь-яке щеплення це навантаження на імунітет. Як реагує імунітет ніхто не знає. Я проти щеплень, крім правця, якщо дитина на дачі возиться в землі. Від грипу щеплення робити не будемо ніколи,як і від короновірусу. Скільки знайомих робили більшість після них дуже сильно хворіли з антибіотиками і ускладненнями. У дитинстві робили акдс ослаблену. Але після них два рази до пневмонії доходило, імунітет падав, більше не робимо. Манту теж не робили з 4 років. Зараз синові 12. У перший раз чую, що у діток такі ускладнення на манту, вона завжди вважалася легкою. Але навіть при цьому ми цю пробу не робили. Зараз повторимо якщо тільки правець за графіком і все. Нічого хорошого зі здоров'ям нам ці щеплення не дали...Манту це не щеплення від грипу краще зробити. Поки працювала в саду-дуже рятувало: в групі по 30 чоловік було, і часом працювала на 2! І це рятувало від важких форм вірусних захворювань. Все залежить від вашого імунітету! А він у всіх різний!😊 головне-робіть так, як ви вважаєте за потрібне!👑 👑 👑 💖 💖 💖 Евеліна ви ж мудра і справжня серед цих бісів!ви ж розумієте що не варто робити це щеплення!будь ласка залишайтеся завжди такою справжньою🙏ми ж любимо вам саме за ці якості. Я ось взагалі проти щеплень. Ще в класі 8 я вже сама підписувала ці документи на відмову щеплень. І знаєте хворіти я стала на багато рідше", - написали вони.

Politeka повідомляла, що Евеліна Бледанс поскаржилася на ставлення до неї українських колег. Свій коментар вона дала в інтерв'ю Youtube-каналу "Я так думаю" в 2015 році.

"Звичайно ж, впливає політична ситуація. Навіть деякі мої хлопці з "Маски-шоу", які на даний момент живуть всі в Україні, не спілкуються зі мною через те, що я-"москалька". Незважаючи на те, що ми пройшли великий, спільний, творчий і дружній шлях", - зазначила актриса.

Крім того, вона вважає, що важко їх переконати в зворотному.

"На жаль, поки доводиться приймати все так, як є. Тому що переконати один одного в зворотному, що ми не ворогуємо і готові разом працювати, зніматися і робити проекти — важко", — заявила вона.

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