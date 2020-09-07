Знаменита американська світська левиця Кім Кардашьян вразила формами в білизні власного бренду

Зірка американських реаліті-шоу продовжує радувати шанувальників спокусливими кадрами, на яких вона у всіх подробицях демонструє нижню білизну власного бренду. Красуня поділилася новими знімками в своєму Instagram, передає Politeka.net.

Так, на фото Кім вирішила показати зручний жіночий боді кольору слонової кістки. Модель позує на ліжку. На першому фото Кім напівлежить, спокусливо підігнувши під себе ноги і демонструючи ідеальні вигини талії і стегон. Глибоке декольте боді також вдало підкреслює пишні груди красуні.

На другому фото Кім сидить, спустивши ноги з ліжка. Ніжний колір тканини вигідно відтіняє смагляву шкіру моделі. Красуня ніби так і вабить до себе.

Відзначимо, що на знімках увагу до себе привертає не тільки сама Кардашьян, але і навколишня обстановка. Так, на стінах і на постільній білизні можна помітити безліч роздрукованих фотографій з різними частинами тіл моделей, які також рекламують білизну Кім.

Шанувальники зірки не залишилися осторонь і поставили її фото понад 700 тисяч лайків.

До цього ми розповідали, що Кім Кардашьян продемонструвала нову білизну на своєму ідеальному засмаглому тілі.

На першому і останньому фото білизна з колекції демонструє сама Кім, а ось на інших знімках його можна побачити на інших моделях. Для себе Кім вибрала комплект світло-бежевого кольору зі зручної майки і коротких шортиків.

Білизна зроблена в максимально зручному для носіння дизайні, однак це не завадило Кардашьян продемонструвати всі вигини свого тіла, а також шикарні груди в глибокому декольте.

Нагадаємо, пишногруда Кім Кардашьян небезпечно нахилилася в тісній маєчці.

Як повідомляла Politeka, апетитна Кардашьян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян прийняла ефектну позу в ліфчику і на шпильках.