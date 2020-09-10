45-річна українська співачка Наталія Могилевська поділилася фото з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала свіже фото в басейні. Красуня залізла у воду, надівши на себе окуляри, що закривають половину обличчя. Могилевська виглядала чудово: її біле волосся недбало спадало на обличчя, яке світилося від щастя. Варто відзначити, що це помітили всі шанувальники.

"Подруга подзвонила, що розлучається. Задумалася... а реально залишитися після розлучення по-справжньому в хороших відносинах? У вас є такі приклади серед живих поруч?",- несподівано підняла серйозну тему співачка.

За годину фото Могилевської зібрало понад 16 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Бомба", "Як завжди чудово", "Наталі з кожним роком все краще і краще", "Любов вам пасує❤️ очі світятися❤️ окуляри не допомагають"," Красоточка.❤️окуляри вогонь. Суперівські", "і ми морські зірки", "Супер!! Наталя, прекрасно виглядаєте!!", "Наташа, ну ви на 10 років помолодшали блондиночкою. Вже пора фарбуватися", "дуже добре виглядаєте, ви дуже покращали і помолодшали останнім часом», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Могилевська зовсім недавно змінила колір волосся. Відомо, що в житті співачки є чоловік, якого вона не показує публіці.

Нагадаємо, що хижа Могилевська підкорила зухвалим образом в компанії Влада Ями:"знову разом".

А ще Politeka писала, що Могилевська в нюдовому купальнику посвітила найцікавішим:"у мене...".

Також Politeka повідомляла, що Наталя Могилевська без штанів прогулялася по Києву, вразивши новою зовнішністю.