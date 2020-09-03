Наталя Могилевська в хижому образі засвітилася в компанії Влада Ями
Популярна українська співачка, яка в цьому сезоні стала ведучою "Танців з зірками", поділилася новим фото в Instagram.
Так, зірка постала на фото зі своїм колишнім партнером, хореографом Владом Ямою. Незабаром їм належить знову зніматися разом в новому шоу «Маскарад». З цієї нагоди артисти вирішили побалувати шанувальників спільним фото.
На знімку Яма позує в стильній чорній сорочці і брюках. У той же час Могилевська вибрала більш помітний образ. На ній розкішна блузка з леопардовим принтом, масивними оборками і пікантним декольте. Доповнюють образ красуні масивні прикраси на шиї. Зірка впевнено позує поруч з колишнім танцювальним партнером.
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Шанувальники артистів не змогли пройти повз таке фото.
"Рада знову бачити вас разом, Наталя, ти стаєш гарніше з кожним днем", "Для мене це краща пара всіх сезонів «Танців з зірками», "як же вам добре з таким кольором волосся", "класна пара", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Могилевська попросила в українців поради про те, як їй краще вести наступні випуски шоу «Танці з зірками».
Так, співачка вирішила дізнатися, якою мовою їй варто вести улюблене багатьма шоу.
"Друзі! Хочу звернутися до всіх з питанням. Як думаєте, мені варто продовжувати в проектах говорити російською або переходити поступово на українську? Але тоді ми розуміємо, що найближчим часом я буду звучати в ефірі не ідеально", - написала Могилевська.
Нагадавши, помолоділа Могилевська без сорому посвітила бюстом у вбранні з декольте.
Як повідомляла Politeka, помолоділа Могилевська запаморочила голову пікантним виглядом в гримерці.
Також Politeka писала, що Могилевська вбила наповал кадрами з Дорофєєвою, Джамалою і Поляковою.