Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко підкорила елегантним образом

Нове фото актриси, що запам'яталася багатьом як Валюха зі "Сватів", з'явилося на одній з її фан-сторінок в Instagram.

На знімку Кравченко позує на вулиці в стильному образі. На ній витончена сукня глибокого фіолетового кольору і великі сережки. Свій наряд актриса доповнила високою зачіскою і легким макіяжем.

«У житті кожного з нас щодня відбувається сотня виборів і не буває їх хороших чи поганих. Просто кожен з виборів створює інше життя, інший неповторний світ. Але кожне життя заслуговує на те, щоб його прожити, кожна стежка — щоб бути пройденою», - йдеться у підписі до фото.

Шанувальники Кравченко тут же почали коментувати знімок.

"Хороший макіяж. Спокійний впевнений погляд, елегантна, красива, впевнена в собі жінка!! І Така для нас усіх рідна, як член кожної родини!", "Дуже мудрі слова! Тетяна поважаю вас. ви моя улюблена актриса. Будьте щасливі", "поєднання гармонії зовнішньої і внутрішньої краси. Дуже виразні очі. Ми вас любимо, Свати дивимося черговий раз", "чудова", "Тетяна ви чудова особливо наша улюблена баба Валя або Валюха", "Таня, Танюшка.. Ось і виглядаєте як жінка, яка пройшла свій шлях...", "Красуня! Просто душечка чоловічок!!! Обожнюю Вас!",- пишуть люди.

Нагадаємо, свіжа Валюха зі "Сватів" порадувала помолоділим виглядом: "залишайтеся завжди такою".

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