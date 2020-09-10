Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко покорила элегантным образом

Новое фото актрисы, запомнившейся многим как «Валюха» из «Сватов», появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм.

На снимке Кравченко позирует на улице в стильном образе. На ней утонченное платье глубокого фиолетового цвета и крупные серьги. Свой наряд актриса дополнила высокой прической и легким макияжем.

«В жизни каждого из нас каждый день происходит сотня выборов и не бывает их хороших или плохих. Просто каждый из выборов создает другую жизнь, другой неповторимый мир. Но каждая жизнь заслуживает того, чтобы ее прожить, каждая тропа — чтобы быть пройденной», - говорится в подписи к фото.

Поклонники Кравченко тут же принялись комментировать снимок.

«Хороший макияж. Спокойный уверенный взгляд, элегантная, красивая, уверенная в себе женщина!! И такая для нас всех родная, как член каждой семьи!», «Очень мудрые слова! Татьяна уважаю вас. вы моя любимая актриса. Будьте счастливы», «Совмещение гармонии внешней и внутренней красоты. Очень выразительные глаза. Мы вас любим, Сваты смотрим очередной раз «чудесная», «Татьяна вы замечательная особенно наша любимая баба Валя или Валюха», «Таня, Танюшка.. Вот и выглядите как женщина, которая прошла свой путь...», «Красавица! Просто душечка человечек!!! Обожаю Вас!», - пишут люди.

Напомним, свежая Валюха из "Сватов" порадовала помолодевшим видом: "Оставайтесь всегда такой".

Как сообщала Politeka, Валюха из «Сватов» устроила дефиле в образе царицы, Добронравов оценил: «Потрясающая актриса и женщина».

Также Politeka писала, что Валюха из «Сватов» поразила появлением на сцене с озорной коллегой по сериалу.