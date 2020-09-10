Внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко устроила дерзкую фотосессию в машине в соблазнительном наряде

Красотка поделилась новым стильным снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Соня сидит в машине с открытой дверцей. На девушке стильный купальник цвета хаки с глубоким декольте и кокетливым декором на нем. Сверху красотка накинула свободную белую рубашку, которую она оставила расстегнутой.

Распущенные волосы Сони свободно спадают на ее плечи. Ее образ дополняет спокойный макияж, который идеально подчеркивает черты ее лица.

В комментариях к снимку красотки отметилась ее бабушка, которая прислала Соне кучу восторженных смайликов.

Поклонники юной певицы также не остались равнодушными.

«Очень красивая», «Супер», «Прелесть, какая модель», «Соня чудо», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Евдокименко поделилась необычными снимками на своей странице в соцсети "Инстаграм", для которых слегка обнажилась. Соня сфотографировалась крупным планом в розовом наряде, который практически не спрятал ее тело. Судя по фото, модель приспустила одежду, но прикрыла грудь руками крест-накрест. Очевидно, что девушка позировала без бюстгальтера.

Изюминкой образа стал яркий макияж: щеки Сони Евдокименко украсил заметный румянец, а на глазах выделяются ярко-оранжевые стрелки. Девушка даже закрыла глаза на одном из фото, чтобы можно было лучше разглядеть раскраску на веках. На другом снимке она показала крупным планом лицо с глубокими серыми глазами.

Напомним, внучка Софии Ротару заворожила, приспустив платье, бабушка оценила.

Как сообщала Politeka, вечно молодая Ротару засветила всю свою семью на празднике.

Также Politeka писала, что дерзкая внучка Ротару показала мастер-класс на ринге, бабушка может быть спокойна: "Огонь".