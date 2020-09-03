Світлана Лобода в розкішному вбранні в сіточку показала, як провела останній вечір літа

Популярна українська співачка, яка зараз живе і працює в Росії, поділилася новим фото в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На фото, зробленому вже пізно ввечері під відкритим небом, Лобода позує на викладеній каменем доріжці в досить сміливому образі. На ній чорне плаття до самої підлоги в велику сіточку, що просвічує. Під ним вгадується боді або купальник. Волосся співачка злегка зачесала назад, а свій образ доповнила золотими прикрасами і легким макіяжем.

"Це був фінальний вечір літа, наповнений любов'ю і щастям в оточенні найближчих людей. Захотілося відзначити його якось по-особливому. Щоб після, наповненою емоціями і новими відчуттями, знову радувати і дивувати ВАС", - підписала кадр зірка.

Її шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Лободуся ви завжди радуєте мене і своїх вірних шанувальників", "ви...Світлана...перевернули себе на 360 градусів...Я не пам'ятаю таких перетворень на нашій естраді...так тримати", "жіноча краса невимовна!", "Прямо русалочка! Щаслива і красива!!", "Тропікана-жінка", "шикарна!", "Йомоє яка Чіка", - пишуть віддані фанати знаменитості.

Відзначилася в коментарях і співачка Лоліта Мілявська.

"Найкрасивіша", - захоплено написала вона під фото Лободи.

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