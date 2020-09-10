Відома російська актриса Христина Асмус розіграла своїх шанувальників
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на сторінці зірки з'явився відеоролик з інтригуючим анонсом.
"Асмус знову роздяглася на камеру! Дивитися без реєстрації та смс!" - написала Христина.
На кадрах актриса тяжко зітхає і каже: "Ой, щось я так втомилася... Зйомка сьогодні така напружена, Довга, ще й жарко так... Ви дозволите?"
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З цими словами Асмус несподіваним жестом знімає свій перуку, поправляє зачіску, каже "Інша справа", потім чеше ніс, знімає шпильку і наостанок підморгує глядачам.
Шанувальникам сподобався цей грайливий ролик, про що вони негайно написали в численних коментарях до посту.
"Горілочки налий, ми в Москву летимо))) Христина ♪ почуття гумору у вас шикарне ♪ різнопланова актриса, просто принадність ♪ блін хочу цей лук актриси майже всі бухающие, нічого страшного в цьому немає))Христина, яка ж Ви прекрасна ♪ так весело до всього ставитеся ♪ ️ дивитися нема на що тим більше на роздягнену. 😅 😅 😅 ",- написали вони.
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Асмус знову роздяглася на камеру! ⚡ ️ Смотреть дивитися без реєстрації та смс!!!! ❗️☝🏻
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