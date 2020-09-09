Христина Асмус поділилася яскравим фото після повернення з відпустки

Знаменита російська актриса опублікувала новий знімок у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Останні дні Асмус відпочивала в Геленжику, куди вона вирушила під кінець літа на тлі масового обговорення новин про її розлучення з Гаріком Харламовим. 9 вересня актриса повернулася в Москву, про що поспішила розповісти своїм шанувальникам.

"Я в Москві!!!!!!! Звикаю до себе без перук, страз і кілометрових вій)) нарешті зняла довгі гострі нігті і можу ходити без тугого корсета, високих каблуків і без піску в роті. Про сон і відпочинок, правда (на щастя), можна забути мінімум до кінця лютого, але про все поступово...",- написала зірка.

Вона поділилася новим фото, на якому позує на вулиці. Актриса стоїть на зеленому газоні в білому светрі і коротких шортиках. Асмус тягне руки вгору і щасливо посміхається. Актриса виглядає дуже задоволеною життям.

Її шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Така класна", "Христина, Ви так солодко потягуєтеся на цій галявині! Здається, що з відпустки повернулися. Нам моря не треба, роботу давай", "Христина, де засмага", "Потягушки", "Кріс, ти шикарна, сонечко!", "Красуня, всі квіти світу у твоїх ніг", "Ля яка соковита", - пишуть захоплені фанати.

Нагадаємо, скандальну Асмус, яка позбулася шикарної шевелюри, порівняли з Гурченко: «Тримайтеся молодцем».

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