Популярна російська актриса Христина Асмус здивувала черговим образом з нового шоу

Як передає Politeka.net, свіже відео зі зйомок з'явилося в Instagram. У відео-анонсі шоу, в якому місяць знімається Христина, засвітився новий образ зірки, який вона сама у себе в соцмережах не показувала.

Асмус стояла поруч зі своїми співведучими, Тимуром Родрігесом і актором Іваном Охлобистіним. Актриса була одягнена в екстремально коротку сукню з широкими рукавами. Їй наділи червоний перуку і чорний капелюшок. Образ Асмус був схожий на образ лисиці Аліси.

Варто відзначити, що раніше Христина вже засвітила кілька неймовірних образів з шоу, яке знімається в Геленджику. До речі, саме через ці зйомки вона пропустила свято своєї доньки-першокласниці.

Так, на одному зі знімків Христина була одягнена в сукню тілесного кольору з корсетом. Вона була неймовірно короткою, що дозволило всім розгледіти стрункі ніжки зірки. Об'ємні прозорі плечі вбрання зробили актрису схожою на казкову фею. Рожева перука з короткою стрижкою доповнила образ.

Також Христина позувала в металевій сукні з яскравим макіяжем, а також в леопардовому комбінезоні. При цьому іншим ведучим не змінюють вбрання.

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