30-летняя российская актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, взбудоражила роскошным видом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видеообращение, в котором рассказала о своих планах и похвасталась идеальной внешностью. Яна предстала перед камерой с идеальным макияжем и красивой прической. Она позировала на камеру и наслаждалась своей красотой.

«Сегодня меня ожидает такой жаркий вечер четверга. Вы даже не представляете. Попробую снимать для вас побольше сторис, не забывать. Но погода в Москве, конечно, не радует. Дождь целый день. А я такая красивая, кудрявая», - рассказала Кошкина, игриво улыбаясь.

Поклонники так и не узнали, чем будет заниматься Кошкина, но продолжили следить за ее сторис.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина похвасталась роскошным образом в красивом черном платье с глубоким декольте. Пышные формы модели так и норовили вырваться наружу. Сверху Кошкина набросила меховую шубку.

Как известно, ряд российских СМИ приписывает комику Гарику Харламову роман с Кошкиной. Отмечается, что после развода с Кристиной Асмус , он якобы засветился с молодой звездой на вечеринке в честь дня рождения жены Павла Воли Ляйсан Утяшевой. Сами звезды роман отрицают.

Напомним, что Яна Кошкина подразнила формами, изогнувшись в слишком коротком платье: «Максимально натянула».

А еще Politeka писала, что Яна Кошкина в строгом костюме вывалила свои прелести напоказ: «Какая лысинка».

Также Politeka сообщала, что Яна Кошкина ошарашила переменами внешности: «Как у Майкла Джексона».