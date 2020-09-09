30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розбурхала спокусливим фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у себе в Instagram знімок, який викликав гарячі суперечки.

У минулі вихідні стало відомо, що Кошкіна потрапила в лікарню. Подробиць ні тоді ні зараз вона не повідомила. Однак, вже через кілька днів Яна повернулася до роботи. При це багато хто помітив деякі зміни.

Найбільше уваги привернув ніс блогерші, який, за запевненнями спостережливих коментаторів, став акуратніше, але і менш помітний.

"Що з носом? Все менший і менший, як у Майкл Джексона», «Заздрю білою заздрістю Гаріку», "аби Гаріку подобалося", "Майкл Джексон живий!", "Нічого природного не залишилося, все як під копірку. ну хоча якщо природа не дала, що ж поробиш», «Яна, це не ти)», «тебе тут не впізнати», - пишуть в мережі.

У той же час інші відзначають, що Кошкіна виглядає приголомшливо.

Нагадаємо, в мережі з'явилися чутки, що розлучається з актрисою Христиною Асмус Гарік Харламов закрутив роман з Кошкіною. Дівчину, що володіє вражаючими формами, навіть охрестили "пишногрудою нареченою Харламова".

Однак незабаром дівчина поспішила спростувати подібні домисли. Правда, її слова переконали далеко не всіх.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна підкреслила свою головну гідність прозорим корсетом:"Тема розкрита".

А ще Politeka писала, що Яна Кошкіна подражнила формами, зігнувшись в занадто короткій сукні:»Максимально натягнула".

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