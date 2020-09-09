30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розбурхала спокусливим фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала фото у себе в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте в самий низ)

"Головне серйозне обличчя зробити на зустрічі, яка тобі абсолютно не цікава, але присутність обов'язково ☺ зараз мене більше хвилює в якій сукні завтра йти на захід і де знайти хорошого візажиста, поки мій у відпустці!🤣 P. S. Як я щаслива, що народилася дівчинкою😂», - написала блогерка.

На знімку вона позує в чорному піджаку, одягненому поверх майки. При цьому вбрання оголює очам шанувальників пишні груди блогерші.

Волосся Кошкіна зібрала в хвіст. Але через невдало падаючого світла на голові у неї утворилася невелика «лисинка», на що звернули увагу занадто уважні Передплатники.

"Яка лисинка симпатична", "Яночка, в Кремль покликали?", "Яночка дівчині з твоїми даними розумне обличчя робити не обов'язково. Красивим це не йде. Будь сама собою", "Які у Вас гарні очі, неймовірно!!!!😍😍😍", "Капець очі", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, в мережі з'явилися чутки, що розлучається з актрисою Христиною Асмус Гарік Харламов закрутив роман з Кошкіною. Дівчину, що володіє вражаючими формами, навіть охрестили "пишногрудою нареченою Харламова".

Однак незабаром дівчина поспішила спростувати подібні домисли. Правда, її слова переконали далеко не всіх.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна підкреслила свою головну гідність прозорим корсетом:"Тема розкрита".

А ще Politeka писала, що Яна Кошкіна подражнила формами, зігнувшись в занадто короткій сукні:»Максимально натягнула".

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