Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської моделі Кім Кардашьян, похвалилася формами у відвертому купальнику

Як повідомляє Politeka.net, відео з відвертої фотосесії з'явилося на фан-сторінці Квітко в Instagram. Дівчина була одягнена в розкішний купальник, який підкреслив її найсолодші місця. Спочатку красуня позувала задом, засвітивши свою неосяжну "п'яту точку" в стрінгах. Після вона повернулася передом до камери, підтримуючи великі груди і виставивши напоказ апетитні стегна.

За півдня відео зібрало майже 10 тисяч переглядів. У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Заради Христа зроби що-небудь інше!", "Красива», «Так жарко, шикарно», «що б я зробив з тобою, якби ти був тут зі мною», «Привіт як завжди красуня», «дуже мило», «кішка», «яка краса жінки», «ви красиві», «відмінний вигляд», "як багато чуттєвості", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко приміряла занадто відвертий спортивний образ. Красуня позувала на камеру в лосинах і крихітному спортивному топіку бузкового кольору. Модель зовсім не соромиться своїх пишних форм, тому регулярно балує шанувальників, яких у неї більше 11,5 мільйонів.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко виставила напоказ свої багатства в мікро-бікіні.

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті достоїнства:"цукерка".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко задала "жару" в тісному вбранні, гарячі кадри:"сама досконалість".