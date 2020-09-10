Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, з різних ракурсів показала свої головні достоїнства

Відповідне відео з моделлю з'явилося на одній з її фан-груп, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Спокусниця постала в сміливому купальнику з білим візерунком на грудях.

Ззаду купальник натягнувся на тілі, скріпившись на спині на товстій застібці. Низ ніби загубився між двох пишних сідниць. Останні привертали увагу не тільки своїми об'ємами, але якимось блиском і гладкістю. Зірка грайливо посувала п'ятою точкою на камеру, коли її знімав фотограф.

Попереду бюст красуні навряд чи залишився під тканиною. Зірка підняла його руками. Квітко злегка вигнулася, щоб краще показати вигини свого ідеального тіла.

Красуня доповнила образ акуратною зачіскою з закругленими кінчиками і неяскравим макіяжем.

За годину пост зібрав майже 3000 переглядів і багато коментарів.

Користувачі мережі назвали Квітко крихіткою і королевою, а також написали ще безліч приємних коментарів.

"Цукерка", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в тісних штанях, демонструючи пружні форми у всій красі. Доповнював образ красуні практично невидимий топ.

"Сама досконалість", "виглядаєш фантастично", "Божественні форми", "ідеальний вигляд", - написали шанувальники.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко в малесенькому бікіні. Трикутники тканини прикрили лише найінтимніше, при цьому не закривши собою соковиті груди повністю. Відзначимо, купальник був мокрим і крізь нього пробивалося потаємне.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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