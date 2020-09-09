Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської моделі Кім Кардаш'ян, похвалилася формами в тісному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Квітко позує в тісних штанях, демонструючи пружні форми у всій красі. Доповнював образ красуня практично невидимий топ. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Сама досконалість" « "улюблена ти сама досконалість і божество я люблю тебе красуня"," виглядаєш фантастично», «Божественні форми», "ідеальний вигляд", - пишуть вони.

До цього ми писали, що знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, блиснула пишними принадами в рожевому бікіні.

Дівчина прославилася завдяки незвичайній зовнішності, за яку її прозвали російською Кім Кардаш'ян. При цьому сама Настя не любить такі порівняння, відзначаючи, що вона унікальна і пластики не робила. Втім, фото в мережі, зроблені в підлітковому віці, говорять про зворотне.

Це не заважає Квітко продовжувати привертати увагу до себе завдяки неоднозначним і відвертим знімкам. Будучи рекламним представником одягу і білизни, Настя знімається чи не кожен день. У вільний час вона багато часу проводить на пляжі, тому яскравий кадр в рожевому бікіні нітрохи не здивував фанатів. Вимазавшись маслом, Настя посвітила гідністю перед об'єктивом з легкою посмішкою на обличчі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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