Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала соковиті форми в бікіні

Зірка прославилася на весь світ, завдяки своїй фігурі, пише Politeka.net. У красуні багато шанувальників, які створюють фан-сторінки в Instagram. Користувачі мережі розміщують найспекотніші фото свого кумира.

Так, в одній з груп з'явився знімок Квітко в маленькому бікіні. Трикутники тканини прикрили лише найінтимніше, при цьому не закривши собою соковиті груди повністю.

Купальник був мокрим і крізь нього пробивалося потаємне. При цьому видно, як найтоншим бретелькам важко справлятися з вагою великих грудей. Вони натягнулися, впившись в шкіру.

Модель трохи витягнулася, закинувши голову назад. Вона схопилася за трусики і потягнула наверх.

У такому вигляді Квітко позувала в басейні з прозорою водою.

За шість годин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі були вражені настільки спекотним фото, вони написали безліч приємних слів у бік пишногрудої красуні.

Нагадаємо, Анастасія Квітко стояла на природі, злегка вигнувшись і закинувши голову назад. Футболка чи щось прикривала, адже вона була зовсім маленькою і приспущеною з плечей.

Зірка засвітила свої величезні груди збоку, при цьому поклавши на неї руку.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала перед камерою в стильному вбранні. На ній чорні штани в обтяжку з високою талією, а також чорний шкіряний топ з довгими рукавами. На грудях кофта виглядає скоріше як ліфчик, половинки якого з'єднані золотистим кільцем.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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