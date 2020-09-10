Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк у всьому чорному розповіла про дивний випадок, який з нею стався

Як повідомляє Politeka.net, днями Анна Заворотнюк поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому вона розповіла про незвичайного відвідувача, який побував у неї вдома.

"Уявляєте, до мене на балкон прилетів справжній орел! Цікаво, до чого б це? Я підійшла до нього так близько, неймовірно красивий і граціозний птах. Не дарма він є символом відваги, гордості, хоробрості та інших позитивних якостей. Сфотографувати навіть встигла!",- написала дівчина.

Вона також розповіла, що орли знаходять собі пару один раз і на все життя.

Заворотнюк поділилася двома новими фото. На одному вона відобразила самого героя посту. Орел дійсно сів прямо на балконі її будинку.

На другому ж фото сама Анна позує у своїй спальні. При цьому на фото вона позує у всьому чорному, ніби в жалобі.

Варто відзначити, що в коментарях до посту дівчині розповіли, що поява орла може стати поганою прикметою.

"У мене прилітав перед смертю матусі. Я не знала про таку прикмету. А потім мами не стало", - написала одна з коментаторів.

Інші коментатори також занепокоїлися про стан матері красуні, яка вже давно бореться з раком мозку.

"А мама жива?",- цікавляться люди.

Коментатори також звернули увагу на те, що очі Анни на фото виглядають дуже сумними.

Втім, для більшості такі прикмети залишаються просто забобонами.

Нагадавши, дочка Заворотнюк розбурхала відвертим фото в ультра-міні і несподіваним зізнанням.

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