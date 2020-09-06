Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с поклонниками планами на выходные

Как передает Politeka.net, красотка записала видеообращение к своей аудитории. Она была одета в белую футболку, поверх которой набросила розовую рубашку в клетку. Девушка идеально уложила себе волосы и сделала дневной макияж. Несмотря на отсутствие фильтров выглядела Анна великолепно.

Заворотнюк поблагодарила своих подписчиков за рекомендации салонов красоты, отметив, что собирается сходить в один из них. Именно так девушка решила развлечься в свой выходной. Стоит отметить, что выглядела Анна счастливой.

«Ребятки, спасибо большое всем, кто откликнулся и прислал мне салоны. Сегодня схожу и протестирую, все вам расскажу и покажу. Спасибо», - отметила Анна.

Ранее мы писали, что Анна раскрыла секрет своей идеальности и красоты. Как известно, дочка актрисы всегда выглядит превосходно, несмотря на жизненные обстоятельства. Анна призналась, что никогда не любила тратить много времени на наведение красоты, поэтому настоящим спасением для нее стал перманентный макияж. По словам Анны, она использовала эту процедуру для бровей, улучшила контур губ и нанесла его на межресничное пространство.

Напомним, что Заворотнюк в платье со смелым декольте потрясла видом, выйдя на балкон: "Сногсшибательная".

Как сообщала Politeka, роскошная дочь Заворотнюк забыла надеть штаны и застыла в томной позе: «Просто бомба».

Также Politeka писала, что Заворотнюк в мини-юбке и тесной маечке выбралась на природу: "Зачем надевать такие...".