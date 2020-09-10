Осінь все більше входить у смак

У п'ятницю українців чекає невелике зниження температури, але в цілому день буде теплий і сонячний

Прогнозом на п'ятницю, 11 вересня, поділилися синоптики Укргідрометцентру. Відзначається, що в цілому день буде теплим і без опадів, проте температура злегка впаде в порівнянні з попередніми днями. В середньому по країні температура складе від + 23 до + 25 градусів.

Вітер буде південно-західним з переходом в північно-західний, 5-10 м/с.

Прохолодніше всього буде в західних областях, де вдень температура підніметься тільки до + 22 градусів, а вночі очікується +8...+15 градусів. При цьому Закарпаття стане винятком. Там вдень повітря прогріється до + 28 градусів.

Також прохолодно буде на півночі і в центрі України. Там вдень очікується від +21 до +23 градусів, а вночі – від +11 до + 13.

Найтепліше буде на Сході та Півдні, де вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26...+28 градусів, а вночі очікується від +13 до +15.

У Києві 11 вересня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі температура опуститься до + 11...+13 градусів, а вдень повітря прогріється до +20 ... +22 градусів.

Крім того, синоптики попередили про те, що 10-13 вересня на півдні країни, у східних та центральних регіонах, а також у Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях буде оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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