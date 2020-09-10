Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова порадувала спокусливим осіннім образом

Як повідомляє Politeka.net, співачка виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" кадри нової фотосесії, для якої вбралася в обтягуючі білі штани і картату рожеву блузку. Примітно, що вона позувала босоніж і розстебнула кілька верхніх гудзиків.

Міша Романова

Заради яскравих фото Міша Романова попустувала в красивій дерев'яній альтанці. Не деяких кадрах виконавиця забралася на перила і звісила вниз свої стрункі ноги, штани вигідно підкреслили її пружні стегна і сідниці. На інших знімках зірка постала вже всередині альтанки, вона прийняла кілька простих поз, посвітивши декольте з млосним поглядом. Судячи з кадрів, під низ дівчина не одягла бюстгальтер. Завдяки вдалим ракурсів здається, що форми зараз вислизнуть з-під тканини.

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Осень пока не чувствуется🙈Какое фото вам нравится ?🥰

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"Осінь поки не відчувається🙈 яке фото вам подобається?",- поцікавилася знаменитість. Користувачі соціальної мережі висловили свою думку в коментарях до фотографій, навіть її колега Еріка Герцег не втрималася:

"Всеее 😍 найкрасивіша Міша❤️"; " перше. Ви неймовірна красуня 👍"; "Шикарна на всіх фото. 😊 "; "Як змінюють обличчя бровки, тобі ця форма дуже йде"; "Всі фото красиві🌹 🌹 🌹"; "Ти дуже красива і всі фотографії просто відразу сподобалися! 👍 😘♥️❤️🔥Тобі такі фотосесії підходять❤️❤️❤️"; "Лапуля, всі фото дивовижні😍 😍 😍 😍 😍".

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