Наташа Корольова втратила коштовності через небезпечні розваги свого чоловіка Тарзана

Про нову драму в родині знаменитої співачки і танцівника Сергія Глушка розповів російський Телеграм-канал 112. За даними його авторів, житло зоряної пари пограбували, причому при досить неоднозначних обставинах.

Так, повідомляється, що поки Корольова відпочивала на півдні, її чоловік був вдома один. При цьому, коли зірка повернулася, то виявила пропажу своїх коштовностей. За даними Телеграм-каналу, зірка "натиснула на чоловіка, і той зізнався".

Як йдеться в повідомленні, все сталося після того як "головний стриптизер країни розважався з двома молоденькими мадемуазельками". В результаті цих розваг з квартири пропали коштовності на 5 мільйонів рублів і гроші в розмірі 3 тисячі євро. Пропажу підтверджують джерела в правоохоронних органах.

Відомо, що артисти подали заяву в поліцію. При цьому публічно вони цю історію поки не коментують.

Раніше ми писали, що Корольова обурена тим, що Київ нібито змінився в гіршу сторону.

Хоча знаменитість і не була особисто в столиці України вже чотири роки, але її друзі розповідають їй, що Київ вже не той, що раніше.

"Все якось запущено, негарно, брудно. Для мене було шоком, що вирубали всі каштани і посадили туї. У мене теж питання навіщо?",- розповіла Наташа Корольова, якій, як відомо, заборонили в'їзд в Україну.

Нагадаємо, заборонена в Україні Наташа Корольова поскаржилася на бруд у Києві: "все якось запущено...".

Як повідомляла Politeka, епатажна Корольова зробила гучне зізнання, як ставиться до подружніх зрад.

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