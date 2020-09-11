Знімки знаменитостей часто можуть змусити комплексувати звичайних людей

Бувають випадки, коли зірки не можуть похвалитися ідеальною зовнішністю, тому вдаються до фотошопу. Подивімось на знаменитостей, які нерідко вдаються до редагування своїх знімків.

Російська балерина Анастасія Волочкова нерідко сама створює курйозні ситуації, пов'язані зі своїми відфотошопленими кадрами в мережі, пише odnaminyta.com. Зірка прагне подовжити собі ноги за всяку ціну.

Колишні солістки групи "Блестящие" Анна Семенович і Ольга Орлова здивували на фото "порцеляновими" обличчями. Через ретуш артистки виглядають комічно.

До того ж, Анна ретушує і фото, на яких одна. Співачка робить талію меншою, через що її великі об'єми на тонкому тілі виглядають карикатурно.

Глюкоза стежить за тим, щоб кожне її фото було "вилизано". Артистка публікує відфотошоплені знімки, не стежачи за пропорціями тіла.

Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова перестаралася, коли на відфотошоплений знімок свого преса "домалювала" чоловічі кубики. При цьому в інших постах такого животу явно немає.

Співачка Анна Седокова любить показувати свої стегна, зменшуючи їх. Однак в мережі спливли фото, де п'ята точка артистки виглядає набагато більше.

Ані Лорак намагається зробити фігуру стрункішою, але в мережі раз у раз спливають кадри, на яких видно, що артистка насправді не така, якою хоче здаватися.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова позувала в екстра-міні, знову демонструючи ноги "від вух". Однак Шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки балерина закрила можливість коментувати свої фотографії.

Нагадавши, очманіла Анастасія Волочкова в міні-бікіні спантеличила безглуздою витівкою на відпочинку: і шпагат не потрібен.

Як повідомляла Politeka, п'яна Анастасія Волочкова переплутала барну стійку з балетним верстатом, кадри конфузу: "на коктейль напрацьовує"

Також Politeka писала, що Анастасія Волочкова спантеличила фігурою в занадто тісному рожевому бікіні:"не врятує навіть колір".