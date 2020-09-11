Снимки знаменитостей часто могут заставить комплексовать обычных людей
Бывают случаи, когда звезды не могут похвастаться идеальной внешностью, поэтому прибегают к фотошопу. Давайте посмотрим на знаменитостей, которые нередко прибегают к редактированию своих снимков.
Российская балерина Анастасия Волочкова нередко сама создает курьезные ситуации, связанные со своими отфотошопленными кадрами в сети, пишет odnaminyta.com. Звезда стремится удлинить себе ноги любой ценой.
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Бывшие солистки группы "Блестящие" Анна Семенович и Ольга Орлова удивили на фото "фарфоровыми" лицами. Из-за ретуши артистки выглядят комично.
К тому же, Анна ретуширует и фото, на которых одна. Певица делает талию меньше, из-за чего ее большие объемы на тонком теле выглядят карикатурно.
Глюкоза следит за тем, чтобы каждое ее фото было "вылизано". Артистка публикует отфотошопленные снимки, не следя за пропорциями тела.
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова перестаралась, когда на отфотошопленный снимок своего пресса "пририсовала" мужские кубики. При этом в других постах такого живота явно нет.
Певица Анна Седокова любит показывать свои бедра, уменьшая их. Однако в сети всплыли фото, где пятая точка артистки выглядит намного больше.
Ани Лорак старается сделать фигуру стройнее, но в сети то и дело всплывают кадры, на которых видно, что артистка на самом деле не такая, какой хочет казаться.
Напомним, Анастасия Волочкова позировала в экстра-мини, снова демонстрируя ноги "от ушей". Однако поклонники не могли что-либо сказать, поскольку балерина закрыла возможность комментировать свои фотографии.
Напомним, ошалевшая Анастасия Волочкова в мини-бикини озадачила нелепой выходкой на отдыхе: и шпагат не нужен.
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