Снимки знаменитостей часто могут заставить комплексовать обычных людей

Бывают случаи, когда звезды не могут похвастаться идеальной внешностью, поэтому прибегают к фотошопу. Давайте посмотрим на знаменитостей, которые нередко прибегают к редактированию своих снимков.

Российская балерина Анастасия Волочкова нередко сама создает курьезные ситуации, связанные со своими отфотошопленными кадрами в сети, пишет odnaminyta.com. Звезда стремится удлинить себе ноги любой ценой.

Бывшие солистки группы "Блестящие" Анна Семенович и Ольга Орлова удивили на фото "фарфоровыми" лицами. Из-за ретуши артистки выглядят комично.

К тому же, Анна ретуширует и фото, на которых одна. Певица делает талию меньше, из-за чего ее большие объемы на тонком теле выглядят карикатурно.

Глюкоза следит за тем, чтобы каждое ее фото было "вылизано". Артистка публикует отфотошопленные снимки, не следя за пропорциями тела.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова перестаралась, когда на отфотошопленный снимок своего пресса "пририсовала" мужские кубики. При этом в других постах такого живота явно нет.

Певица Анна Седокова любит показывать свои бедра, уменьшая их. Однако в сети всплыли фото, где пятая точка артистки выглядит намного больше.

Ани Лорак старается сделать фигуру стройнее, но в сети то и дело всплывают кадры, на которых видно, что артистка на самом деле не такая, какой хочет казаться.

Напомним, Анастасия Волочкова позировала в экстра-мини, снова демонстрируя ноги "от ушей". Однако поклонники не могли что-либо сказать, поскольку балерина закрыла возможность комментировать свои фотографии.

Напомним, ошалевшая Анастасия Волочкова в мини-бикини озадачила нелепой выходкой на отдыхе: и шпагат не нужен.

Как сообщала Politeka, пьяная Анастасия Волочкова перепутала барную стойку с балетным станком, кадры конфуза: "На коктейль нарабатывает"

Также Politeka писала, что Анастасия Волочкова озадачила фигурой в слишком тесном розовом бикини: "Не спасет даже цвет".