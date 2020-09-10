Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася красою в пікантному образі

Як повідомляє Politeka.net, зірка виклала на своїй сторінці в "Instagram" кадр з недавньої фотосесії. "На довгофокусному..☺ ️ ",- зазначила вона в описі.

На дівчині з одягу можна помітити тільки джинсову куртку і туфлі з відкритим носком. Леся Нікітюк забралася на високий стілець, і задерла ногу, злегка підібгавши її під себе руками, інша ж нога постала у всій своїй довжині і красі. Ведуча злегка приспустила курточку, посвітивши оголеним плечем і декольте. Образ довершила трохи розпатлана зачіска і томний погляд Лесі.

Користувачі соцмереж захопилися зовнішністю і сміливим образом телеведучої в коментарях:

"Вау. Ці ногииии 🔥"; "Ух які ніжки 😍"; "Потрібно в книгу рекордів, підозрюю, що довше немає"; "обличчям на Леді Гагу скидаєш😍"; "які ніжки....Леся, вас щедро обдарувала природа))"; " Богиня!!! Такий сексі образ😍Фото просто супер"; " кращі ноги України!👏 "; "Ну і ноги!!!!!як дві дороги!!!!🔥 🔥 🔥 "; "Леся Іванівна-чемпіон! Навіть мадам Полякову обігнала!"; "Дивлюся на ці ноги і розумію що таке - нескінченність!!!"; "Спочатку ноги, а потім Леся😂 😂 😂"; "Леся - ви бомба💥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥".

Нагадаємо, що Нікітюк на відпочинку втратила голову і ошелешила фігурою в плавках: "чому ноги не поголила?".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк розсунула ніжки в грайливому міні біля дзеркала:"ідеальна блондинка".

Також Politeka писала, що щаслива Нікітюк побешкетувала з велелюбним другом на камеру, засмущавши всіх: "щоб чоловік так умів".