Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась красотой в пикантном образе

Как сообщает Politeka.net, звезда выложила на своей странице в "Инстаграм" кадр с недавней фотосессии. "На длиннофокусном..☺️", - отметила она в описании.

На девушке из одежды можно заметить только джинсовую куртку и черты туфли с открытым носком. Леся Никитюк забралась на высокий стул, и задрала ногу, слегка поджав ее под себя руками, другая же нога предстала во всей своей длине и красоте. Ведущая слегка приспустила курточку, посветив обнаженным плечом и декольте. Образ довершила чуть растрепанная прическа и томный взгляд Леси.

Пользователи соцсести восхитились внешностью и смелым образом телеведущей в комментариях:

"Вау. Эти ногииииии 🔥"; "Ух какие ножки 😍"; "Нужно в книгу рекордов, подозреваю, что длиннее нету"; "Лицом на Леди Гагу смахиваешь😍"; "Какие ножки....Леся, вас щедро одарила природа))"; "Богиня!!! Такой секси образ😍Фото просто супер"; "Лучшие ноги Украины!👏"; "Ну и ноги!!!!!как две дороги!!!!🔥🔥🔥"; "Леся Ивановна - чемпион! Даже мадам Полякову обогнала!"; "Смотрю на эти ноги и понимаю что такое - бесконечность!!!"; "Сначала ноги, а потом Леся😂😂😂"; "Леся- Вы бомба 💥 🔥🔥🔥🔥🔥🔥".

Напомним, что Никитюк на отдыхе потеряла голову и ошарашила фигурой в плавках: "Почему ноги не побрила?".

Как сообщала Politeka, Никитюк раздвинула ножки в игривом мини возле зеркала: "Идеальная блондинка".

Также Politeka писала, что счастливая Никитюк пошалила с любвеобильным другом на камеру, засмущав всех: "Чтобы муж так умел".