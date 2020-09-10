Ведучий популярної програми" Світ навиворіт " Дмитро Комаров вирішив позмагатися в силі з небезпечною твариною.

Як передає Politeka.net, він взяв участь у Стародавньому ритуалі під час подорожі до Китаю і поділився незвичайними фото на своїй сторінці в "Instagram".

Так на одному з кадрів Дмитро Комаров зображений під час сутички з биком. Ведучий обхопив роги тварини і притиснув його морду до свого плеча, на обличчі зірки застигло напружене вираз. Для такого випробування Дмитро вбрався в яскравий костюм з головною пов'язкою. В описі він зробив анонс нової передачі.

"Я щасливий, що встиг до коронавірусу зняти Китай. Зараз кордони закриті. Я як відчував, що потрібно поспішати, і знімав-знімав-знімав. Минулого року у нас було не 365 днів, а набагато більше, працювали з @dmytryiev_aleksandr в середньому по 16 -18 годин на добу. Без вихідних. Навіть коли я був потрібнішим в офісі, ніж в експедиції (такі моменти теж бувають), все одно залишався в Китаї. Спрацювала "чуйка")) і не дарма", - поділився телеведучий. - "Отже. Давня традиція-бій з Биком. Чи встою я проти гіганта? Чи збереглася традиція, або перетворилася на театр?".

Користувачі соціальної мережі зраділи новим пригодам Дмитра Комарова і поділилися своїми емоціями в коментарях:

"Спідниця тобі личить 👍 тебе на вистачає в новому сезоні "танці"😁 😁 😁"; "Ваш Китай дуже яскравий. Скільки всього про Китай дивилася. Але ви зуміли знайти новий погляд, нові несподівані місця. Зуміли дістати з китайців емоції, зрозумілі нам. У них все-таки інший менталітет і інша емоційність. А тут прямо підключаєшся до них. Круто!"; "Діма який же ти красень 💪"; "перука шикарна, вам личить 😉 я б наділа".

Нагадаємо, поповнення в родині Дмитра Комарова, з'явилися зворушливі фото: "як думаєте, хлопчик чи дівчинка?".

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