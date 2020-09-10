Українець розповів, як "ПриватБанк" заганяє своїх клієнтів у борги

Клієнт банку поскаржився на дії його співробітників у відгуку на сайті Мінфін. За словами українця, він користувався послугами банку без будь-яких проблем 10 років. Кредитний ліміт на його картці становив 12 тисяч гривень, проте в якийсь момент банк без попередження знизив його спочатку на 300 гривень, а потім ще на 2 тисячі. Після цього баланс клієнта пішов у -270 гривень. Це сталося напередодні того, як йому потрібно було провести оплату частинами у розмірі 520 гривень.

"7 вересня поповнюю карту на 5000 грн і достроково закриваю один договір з оплати частинами (ще один залишається активний), витрачаю ще якусь суму, в результаті залишається на балансі в районі 1600 грн, а 8 вересня знову знижують кредитний ліміт приблизно на 2000 грн (знову ж таки на балансі -240). Скажіть, ви спеціально намагаєтеся людей загнати в борги? І чому ви не попереджаєте про зниження кредитного ліміту завчасно?",- обурився українець.

У свою чергу, представники Приватбанку розповіли про те, що клієнт може зробити, щоб змінити їх рішення по кредитному ліміту.

" Для цього:

— продовжуйте активно користуватися послугами і продуктами банку, особливо карткою Універсальною;

— можете надати документи, що підтверджують доходи.

Виконання цих простих рекомендацій, значно збільшує шанси на отримання потрібного вам ліміту. Ми обов´язково відправимо вам повідомлення про зміну ліміту" ,- йдеться у відповіді співробітників банку.

Нагадаємо, гроші на рахунки не повертають, ПриватБанк попередив українців про неприємності: "Нам дуже шкода...".

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк блокує карти, є ризик залишитися без грошей в будь-який момент.

Також Politeka писала, що блокування зарплатних карток у Приватбанку, страшний сон українців збувається.