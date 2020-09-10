Украинец рассказал, как «ПриватБанк» загоняет своих клиентов в долги

Клиент банка пожаловался на действия его сотрудников в отзыве на сайте Минфин. По словам украинца, он пользовался услугами банка без каких-либо проблем 10 лет. Кредитный лимит на его карте составлял 12 тысяч гривен, однако в какой-то момент банк без предупреждения понизил его сначала на 300 гривен, а затем еще на 2 тысячи. После этого баланс клиента ушел в -270 гривен. Это произошло накануне того, как ему нужно было провести оплату частями в размере 520 гривен.

«7 сентября пополняю карту на 5000 грн и досрочно закрываю один договор по оплате частями (еще один остаётся активен), трачу еще некую сумму, в итоге остается на балансе в районе 1600 грн, а 8 сентября снова понижают кредитный лимит примерно на 2000 грн (опять же на балансе -240). Скажите, вы специально пытаетесь людей загнать в долги? И почему вы не предупреждаете о понижении кредитного лимита заблаговременно?», - возмутился украинец.

В свою очередь, представители ПриватБанка рассказали о том, что клиент может сделать, чтобы изменить их решение по кредитному лимиту.

«Для этого:

- продолжайте активно пользоваться услугами и продуктами банка, особенно карточкой Универсальной;

- можете предоставить документы, подтверждающие доходы.



Выполнение этих простых рекомендаций, значительно увеличивает шансы на получение нужного вам лимита. Мы обязательно отправим вам сообщение об изменении лимита», - говорится в ответе сотрудников банка.

Напомним, деньги на счета не возвращают, ПриватБанк предупредил украинцев о неприятностях: "Нам очень жаль...".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует карты, есть риск остаться без денег в любой момент.

Также Politeka писала, что блокировка зарплатных карт в ПриватБанке, страшный сон украинцев сбывается.