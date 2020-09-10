Рада з фінансової стабільності Національного банку України прийняла важливе рішення щодо кредитів

Відповідний звіт Ради опубліковано прес-службою НБУ.

"Затверджені Радою плани передбачають скорочення портфеля проблемних кредитів на 305 млрд грн за три роки", - зазначено в документі.

Рада вирішила списати з балансу держбанків проблемні кредити, зарезервованих на 100%.

При цьому підкреслюється, що списання не означає прощення боргів. Банки продовжать роботу зі стягнення заборгованості.

Крім того, буде проведена реструктуризація життєздатних кредитів, стягнення майна боржників і його продаж, і перепродаж або відступлення прав вимог проблемних кредитів.

Рада з фінансової стабільності створена в 2015 році. До його складу входять голова НБУ та його заступник, міністр фінансів та його заступник, голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів.

Відзначимо, в рамках реалізованої з 1 липня держпрограми "Доступне житло під 10% річних" банки вже видали близько 400 іпотечних кредитів на загальну суму 329,2 млн грн.

Банки вже погодили 1303 заявки на видачу доступної іпотеки (проте фактично видано близько 400 таких кредитів).

Для порівняння, станом на 18 серпня було видано 227 іпотечних кредитів в рамках даної держпрограми на суму 180,6 млн грн.

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