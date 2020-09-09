Кристина Асмус поделилась ярким фото после возвращения из отпуска

Знаменитая российская актриса опубликовала новый снимок в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Последние дни Асмус отдыхала в Геленжике, куда она отправилась под конец лета на фоне массового обсуждения новостей о ее разводе с Гариком Харламовым. 9 сентября актриса вернулась в Москву, о чем поспешила рассказать своим поклонникам.

«Я в Москве!!!!!!! Привыкаю к себе без париков, страз и километровых ресниц)) Наконец-то сняла длинные острые ногти и могу ходить без тугого корсета, высоких каблуков и без песка во рту. О сне и отдыхе, правда (к счастью), можно забыть минимум до конца февраля, но обо всём постепенно...», - написала звезда.

Она поделилась новым фото, на котором позирует на улице. Актриса стоит на зеленом газоне в белом свитере и коротких шортиках. Асмус тянет руки вверх и счастливо улыбается. Актриса выглядит очень довольной жизнью.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Такая классная», «Кристина, вы так сладко потягиваетесь на этой лужайке! Кажется, что из отпуска вернулись. Нам моря не надо, работу давай», «Кристина, где загар», «Потягушки», «Крис, ты шикарна, солнышко!», «Красотка, все цветы мира у твоих ног», «Ля какая сочная», - пишут восторженные фанаты.

Напомним, скандальную Асмус, которая лишилась шикарной шевелюры, сравнили с Гурченко: «Держитесь молодцом».

Как сообщала Politeka, скандальная Асмус в красном парике и чулках ошеломила видом рядом с Охлобыстиным.

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