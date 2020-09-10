Известная российская актриса Кристина Асмус разыграла своих почитателей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.
Так, на странице звезды появился видеоролик с интригующим анонсом.
"Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!", – написала Кристина.
На кадрах актриса тяжко вздыхает и говорит: "Ой, что-то я так устала... Съемка сегодня такая напряженная, длинная, еще и жарко так... Вы позволите?"
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С этими словами Асмус неожиданным жестом снимает свой парик, поправляет прическу, говорит "Другое дело", затем чешет нос, снимает запутавшуюся в волосах шпильку и напоследок подмигивает зрителям.
Поклонникам понравился этот игривый ролик, о чем они незамедлительно написали в многочисленных комментариях к посту.
"Водочки налей,мы в Москву летим))) Кристина😂😂😂 чувство юмора у Вас шикарное👍 Разноплановая актриса, просто прелесть 😍 Блин хочу этот лук Актрисы почти все бухающие, ничего страшного в этом нет))Кристина, какая же вы прекрасная 😍 Так весело ко всему относитесь ☺️ Смотреть не на что тем более на раздетую. 😅😅😅", – написали они.
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Асмус опять разделась на камеру! ⚡️😱 Смотреть без регистрации и смс!!!! ❗️☝🏻
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