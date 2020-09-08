Популярная российская актриса Кристина Асмус удивила очередным образом с нового шоу

Как передает Politeka.net, свежее видео со съемок появилось в Инстаграм. В видео-анонсе шоу, в котором месяц снимается Кристина, засветился новый образ звезды, который она сама у себя в соцсетях не показывала.

Асмус стояла рядом со своими соведущими, Тимуром Родригесом и актером Иваном Охлобыстиным. Актриса была одета в экстремально короткое платье с широкими рукавами. Ей надели красный парик и черную шляпку. Образ Асмус был похож на образ Лисы Алисы.

Стоит отметить, что ранее Кристина уже засветила несколько невероятных образов с шоу, которое снимается в Геленджике. Кстати, именно из-за этих съемок она пропустила праздник своей дочки-первоклассницы.

Так, на одном из снимков Кристина была одета в платье телесного цвета с корсетом. Оно было невероятно коротким, что позволило всем рассмотреть стройные ножки звезды. Объемные прозрачные плечи наряда сделали актрису похожей на сказочную фею. Розовый парик с короткой стрижкой дополнил образ.

Также Кристина позировала в металлическом платье с ярким макияжем, а также в леопардовом комбинезоне. При этом другим ведущим не меняют наряды.

Напомним, что замученная Асмус в экстра-мини огорошила видом за кулисами съемок: неожиданные кадры.

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