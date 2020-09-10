Далі ціни на газ почнуть своє зростання

З'явилися тарифи і ціни на газ для українців на півроку опалювального сезону

Про це пише Politeka з посиланням на консультаційний центр для населення ГазПравда.

Центр оприлюднив порівняльну таблицю пропозицій газопостачальних компаній України. У відомстві стверджують, що попит на газ і ціни на нього незмінно зростуть під час опалювального сезону.

"Наскільки, сьогодні ніхто не спрогнозує: все визначить ринок", – сказано в повідомленні.

На сьогодні найбільші постачальники газу в Україні (Статус Енерго, Нафтогаз, РГК (газзбути), і ETG.ua) пропонують газ для українців за ціною від 4,69 грн/куб.м до 6,80 грн куб/м. при укладенні контракту до 15 вересня поточного року ціна залишиться на найнижчому рівні, потім – підніметься від 15 до 30%.

Постачальники пропонують споживачам закуповувати газ на півроку вперед одним пакетом за фіксованою ціною з передоплатою 100%. Українці самі можуть вирішити, скільки газу їм необхідно.

Уточнюється також, що при споживанні газу вище замовленого обсягу ціна у різних постачальників зміниться і буде відповідати ринковим ставкам на момент закупівлі додаткових обсягів газу.

Politeka писала про те, що стало відомо, чи планують в Україні списувати "карантинні" борги населення за комуналку. Про це заявила нардеп Людмила Буймістер. За її словами, борги побутових споживачів за комуналку, які під час карантину зросли до 45 млрд, списувати не планують.

"Цього року в принципі ситуація нестандартна через вірус і те рішення, яке було прийнято урядом, щоб дозволити людям не платити за комунальні послуги. Точніше, це була опція не накладати штрафні санкції на побутових споживачів за несплату і заборонити їх відключення. Але це призвело до того, що багато споживачів подумали, що це означає, що за комунальні послуги можна не платити", - підкреслила народний депутат.

Українці платитимуть за блакитне паливо за новими тарифами. Про це інформує прес-служба монополіста Нафтогазу.

Так, монополіст представив нові тарифи для населення і бізнесу. Для побутових споживачів доступні два тарифи - " місячний "і"річний". У першому Ціна за газ змінюється щомісяця, залежно від коливань ціни на ринку. Оплата за використане паливо відбувається в наступному місяці після поставки.

Підвищення зарплат скасовуються, рішення вже прийнято: "потрібно 50 млрд..."

Українець можуть масово позбавити пільг, в Мінфіні розкрили деталі « " всі гроші доведеться повернути, якщо…»

В Україні злетіли тарифи на комуналку, нова заява: "якщо порівнювати с..."