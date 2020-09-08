Стало известно о решении, которое касается зарплат украинцев

В Министерстве образования и науки Украины (МОН) сообщили, что до 31 декабря приостановлено постановление об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки. Сообщается, что данное решение связано с нехваткой средств.

Так, по расчетам специалистов Минобразования, для внедрения в действие указанного документа требуется 50 млрд грн (39 млр грн - госбюджет, а остальные - местные).

Вопрос требует быстрейшего решения, ведь в формировании бюджета отрасли размер зарплаты имеет большое значение.

Напомним, что указанное постановление было принято летом 2019 года. В документе говорилось о постепенном увеличении оплаты труда до четырех прожиточных минимумов для работников в сфере образования до 2023 года.

Таким образом, зарплата в 2020 году должна была составлять 2,5 прожиточных минимума, в 2021 году - три, в 2022 - 3,5, в 2023 - 4.

Напомним также, что в МОН планируют подписать меморандум со страховыми компаниями о страховании учителей от китайского вируса.

Ранее мы писали, что Профсоюз работников образования и науки Украины направил письмо главе Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергею Бабаку. В обращении говорится, что 2 сентября на заседании Комитета Минобразования появился проект реформирования оплаты труда педагогов.

Авторы письма предполагают, что если Рада отменит постановление Кабмина о повышении должностных окладов и ставок зарплат педагогических работников, принятые в 2018 году, то зарплаты учителей существенно сократятся.

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