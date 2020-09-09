Наташа Корольова, Крістіна Орбакайте, Андрій Макаревич та інші знаменитості можуть по-справжньому пишатися своїми дітьми - вони стали красивими, успішними і вже збирають армію власних шанувальників

Politeka.net зібрала яскраві фото красенів-синів зірок шоу-бізнесу.

18-річний син Наташі Корольової і Сергія Глушка, більш відомого як Тарзан, з роками стає все більше схожим на тата, а також пробує свої сили в музиці. Архип вже випустив кліп на свій перший трек "Пляшка вина" під псевдонімом Грек.

Синові Дмитра Нагієва Кирилу вже 31 рік. Він успішний актор, телеведучий і підприємець. Нагієв-молодший захоплюється спортом, особливо катанням на гірських лижах.

Синові Андрія Макаревича 33 роки. Іван Макаревич - музикант, актор і копія тата, у фільмі Гаріка Сукачова «Будинок сонця» він навіть зіграв свого батька в молодості. Також Ваня знявся у головній ролі у продовженні телесеріалу "Бригада", зігравши сина Саші "Білого". Старший син Христини Орбакайте і Володимира Преснякова-молодшого Микита встигає виступати з власною музичною групою, грати в театрі, зніматися в кіно і брати участь в різних телешоу. 22-річний Дені від бізнесмена Руслана Байсарова відучився в Кембриджі на факультеті бізнес-менеджменту. Зіркова бабуся Алла Пугачова може пишатися онуками. 22-річний син співака Олега Газманова Філіп здобув вищу бізнес-освіту у Великобританії. Хлопець багато часу проводить в тренажерному залі і любить похвалитися рельєфним тілом в Instagram.

Нагадавши, засмагла Алла Пугачова в "дірявому" вбранні з легкістю затьмарила Орбакайте.

Як писала Politeka, Наташа Корольова влаштувала дикі танці на вулиці, заткнувши за пояс молодих артисток.

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