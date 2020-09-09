Наташа Королева, Кристина Орбакайте, Андрей Макаревич и другие знаменитости могут по-настоящему гордиться своими детьми — они стали красивыми, успешными и уже собирают армию собственных поклонников

Politeka.net собрала яркие фото красавчиков-сыновей звезд шоу-бизнеса.

18-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного как Тарзан, с годами становится все больше похожим на папу, а также пробует свои силы в музыке. Архип уже выпустил клип на свой первый трек "Бутылка вина" под псевдонимом Грек.

Сыну Дмитрия Нагиева Кириллу уже 31 год. Он успешный актер, телеведущий и предприниматель. Нагиев-младший увлекается спортом, особенно катанием на горных лыжах.

Сыну Андрея Макаревича 33 года. Иван Макаревич – музыкант, актер и копия папы, в фильме Гарика Сукачева «Дом Солнца» он даже сыграл своего отца в молодости. Также Ваня снялся в главной роли в продолжении телесериала «Бригада», сыграв сына Саши «Белого». Старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего Никита успевает выступать с собственной музыкальной группой, играть в театре, сниматься в кино и принимать участие в различных телешоу. 22-летний Дени от бизнесмена Руслана Байсарова отучился в Кембридже на факультете бизнес-менеджмента. Звездная бабушка Алла Пугачева может гордиться внуками. 22-летний сын певца Олега Газманова Филипп получил высшее бизнес-образование в Великобритании. Молодой человек много времени проводит в тренажерном зале и любит похвастаться рельефным телом в Instagram.

Напомним, загорелая Алла Пугачева в "дырявом" наряде с легкостью затмила Орбакайте.

Как писала Politeka, Наташа Королева устроила дикие танцы на улице, заткнув за пояс молодых артисток.

Также Politeka писала, что полностью раздетый Тарзан бесстыдно поиграл на своем инструменте в спальне: "А вот это уже стыдно!".