Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, блеснула пышными прелестями в розовом бикини

Девушка прославилась благодаря необычной внешности, за которую ее прозвали русской Ким Кардашьян. При этом сама Настя не любит такие сравнения, отмечая, что она уникальна и пластики не делала. Впрочем, фото в сети, сделанные в подростковом возрасте, говорят об обратном.

Это не мешает Квитко продолжать привлекать внимание к себе благодаря неоднозначным и откровенным снимкам. Являясь рекламным представителем одежды и белья, Настя снимается едва ли не каждый день. В свободное время она много времени проводит на пляже, поэтому яркий кадр в розовом бикини ничуть не удивил фанатов. Измазавшись маслом, Настя посветила достоинством перед объективом с легкой улыбкой на лице.

Образ знойной красотки завершил легкий макияж, а также тонкая сетчатая накидка на бедрах.

«О, мой бог», «Привет, драгоценная девочка», «Показывает бриллианты», «хорошенькие изгибы», «Насколько ты богата…», «Ты красивая женщина, просто королева соблазна 😍😍😍❤️❤️❤️», «Я хочу быть твоей одеждой 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤 ♥ ️», «Какая красивая женщина», «Божественная женщина», «Божественный образ», «🔥🔥🔥🔥🔥🔥😘😘preciosa моя прекрасная королева, ты мечта, чикита», «Абсолютно красивый образ, девочка🌹❤🌹», - пишут пользователи.

Шесть лет назад модель стала известна благодаря первым профессиональным снимкам русского фотографа. С тех пор, как Анастасию заметили, ее карьера резко пошла вверх, а сама она уехала из РФ в США.

Теперь Квитко проживает в солнечном городе, каждый день делится яркими фото в социальной сети Инстаграм и удивляет своей фигурой.

Благодаря необычным пропорциям, девушка получила прозвище "русская Кардашьян", хотя сама Анастасия им недовольна и без стыда отмечает, что они не только не похожи, а она сама заметно лучше. Впрочем ,не все разделяют данное заявление, многие удивляются размерам бедер и бюста Квитко.

«Просто идеальная крошка❤️❤️😍😍», «💚💚Красивая💚💚», «Нужно побольше таких жарких кадров», «Почему эту грудь не удержать🤭❤️», «Довольно ✔️», «Поздно скрывать это, нельзя скромничать», «Милая кукла Барби😍💐».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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