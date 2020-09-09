Українська співачка і модель Даша Астаф'єва пограла принадами без білизни

Відповідне фото на своїй сторінці в Instagram опублікувала відома фотохудожниця Олена Візерська, передає Politeka.net.

Астаф'єва з'явилася в смугастій сукні без білизни. Наряд підкреслив великі груди артистки, а також її тонку талію і красиві стегна.

Коротке волосся Даші було акуратно укладено назад, в результаті у вухах показалася блискуча сережка.

На іншому кадрі артистка вирішила додати фото пікантності і спустила з себе наряд. При цьому пекуча модель прикрила груди рукою, залишивши місце для фантазії.

За день пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів.

"Друге фото просто незрівнянне😲", "Ох", "на цих фотографіях показується, чому жінки, що носять сукні, повинні мати гнучку верхню частину тіла", " Так сексуально, люблю ці тони. ❤ ️ 🔥 ❤ ️ ", "Така красива 😍 картинка приголомшлива 😉", "це чудово", " це прекрасно!", "Така витончена людина. Ось це так. ⚡ ⚡ ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва залізла на стіл і прийняла спокусливу позу. На ній було надіто довге чорне плаття і чорні босоніжки. Образ красуня доповнила білими сережками і червоною помадою. Попри те, що всі частини тіла красуні були прикриті, виглядала вона неймовірно спокусливо.

Раніше повідомлялося, що Даша Астаф'єва приміряла тісну сукню з леопардовим принтом і лямками на грудях, а також доповнила образ яскравим макіяжем з акцентом на червоні губи. Волосся Даша уклала в акуратну зачіску м'якими хвилями.

Нагадаємо, що Астаф'єва в "Леопарді" роздражнила декольте і напросилася на компліменти: "ти взагалі старієш?".

А ще Politeka писала, що пишногруда Астаф'єва викликала захват, блиснувши формами в ризикованій сукні: "Боже. Ну нарешті...".

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Астаф'єва в небезпечній позі дала спеку прямо на столі.