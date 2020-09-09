Украинская певица и модель Даша Астафьева поиграла прелестями без белья 

Соответствующее фото на своей странице в Инстаграм опубликовала известная фотохудожница Елена Визерская, передает Politeka.net.

Астафьева появилась в полосатом платье без белья. Наряд подчеркнул большую грудь артистки, а также ее тонкую талию и красивые бедра. 

Короткие волосы Даши были аккуратно уложены назад, в результате в ушах показалась блестящая сережка. 

На другом кадре артистка решила прибавить фото пикантности и спустила с себя наряд. При этом жгучая модель прикрыла грудь рукой, оставив место для фантазии. 

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#photo #justaphoto #vizerskayaphoto #undress

A post shared by Elena Vizerskaya (@vizerskaya_official) on

За день пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев. 

"Второе фото просто бесподобно😲", "Ох", "На этих фотографиях показывается, почему женщины, носящие платья, должны иметь гибкую верхнюю часть тела", "Так сексуально, люблю эти тона. ❤️🔥❤️", "Такая красивая 😍 картинка потрясающая 😉", "Это великолепно", "это прекрасно!", "Такой изящный человек. Вот это да. 🔥⚡", - написали пользователи сети. 

Напомним, Даша Астафьева залезла на стол и приняла соблазнительную позу. На ней было надето длинное черное платье и черные босоножки. Образ красотка дополнила белыми сережками и красной помадой. Несмотря на то, что все части тела красотки были прикрыты, выглядела она невероятно соблазнительно.

Ранее сообщалось, что Даша Астафьева  примерила тесное платье с леопардовым принтом и лямками на груди, а также дополнила образ ярким макияжем с акцентом на алые губы. Волосы Даша уложила в аккуратную прическу мягкими волнами. 

Напомним, что Астафьева в "леопарде" раздразнила декольте и напросилась на комплименты: "Ты вообще стареешь?".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Астафьева вызвала восторг, сверкнув формами в рискованном платье: "Боже. Ну наконец-то...".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Астафьева в опасной позе дала жару прямо на столе.