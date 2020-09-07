Популярный российский исполнитель Артур Пирожков, известный как Александр Ревва, поделился снимком со своими любимыми женщинами

Как передает Politeka.net, свежее фото он опубликовал у себя в Инстаграм. На фото жена Реввы Анжелика сидела в обнимку с младшей дочкой пары Амели. Волосы у девчонок были распущены, выглядели они потрясающе.

«Моя пантеРА @angelikarevva и зайчонок @amelirevva желают всем доброго утРА и хорошего дня!», - подписал фото артист, рассекретив прозвища своих любимых женщин.

За шесть часов пост Реввы собрал более 40 тысяч лайков. Оценила пост популярная певица Вера Брежнева, которая оставила лайк. В комментариях ему оставили массу комплиментов.

«Раньше казалось, что жена Ревы, это тоже он, только в парике», «МалАя похожа на папаню», «Девочка на дракончика похожа из мультика)», «Вы счастливчик! Такие красотки рядом», «Они прекрасны!», «У дочки, улыбка папани огонь просто», «Жена - огонь! Очень красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анжелика Ревва поделилась романтичным совместным фото с мужем. Красотка позировала с любимым на борту яхты на фоне моря и красочного закатного солнца. Ревва был одет в обычные шорты и белую футболку, а его жена для романтичной прогулки выбрала легкое розовое платье с рюшами.

Напомним, что красавицы-дочки Артура Пирожкова пленили ангельским видом в летних сарафанах: «Ягодки».

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