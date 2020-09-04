Актер Александр Ревва, известный как Артур Пирожков, поделился забавным моментом со съемок нового фильма

Как сообщает Politeka.net, он опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, на котором пошалил вместе со старым другом и коллегой - Мишей Галустяном.

На снимке Александр Ревва позирует в образе "бабушки легкого поведения". Он надел ярко-красное платье с синим поясом, голубой шарфик, парик и очки, полностью перевоплотившись в женщину. При этом артист обнимает за плечи Мишу Галустяна, который запустил руку ему в декольте. Юмрист нарядился в серебристую куртку и белые брюки, он заливисто смеется, пока Ревва корчит рожу с широко открытым ртом.

"Хорошо, когда есть друг, на которого можно положиться..." Л.К.Рубинштейн", - подписал фото Александр.

Пользователи социальной сети похвалили знаменитостей за крепкую дружбу и оценили их выходку в комментариях:

"Друг не положился, а приложился, я смотрю 😀"; "Это настоящая любоффф. Брата за сердце подержать🔥🔥"; "Молодцы ребята крепкая дружба у вас 👍👍👍"; "Миша, тебя уже на бабушек потянуло? 😁😁😁 с молоденькими завязал? 😁😁😁"; "Не прилично как то)"; "Не трожь бабушкины булочки"; "В экстазе"; "Хороши оба 👏🏻👏🏻 Вот это настоящая любовь 💓"; "Затронул за живое".

Напомним, что соблазнительная жена Артура Пирожкова засветила превосходный бюст: "Богиня красоты".

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