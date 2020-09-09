Співачка Ані Лорак, телеведуча Регіна Тодоренко і телезірка Даша Ульянова, популярність якій принесло шоу "Холостяк", похвалилися своєю розтяжкою: ще трохи і знамениті красуні зі своїми шпагатами досягнуть рівня скандальної балерини Анастасії Волочкової

Показові фото вправ на розтяжку зірки публікують на своїх сторінках в Instagram, передає Politeka.net.

Молода переможниця проекту "Холостяк-10", головним героєм якого був льотчик Макс Михайлюк, точно дасть фору Анастасії Волочковій. Дівчина підробляє тренером зі стретчингу і регулярно ділиться з шанувальниками в мережі пікантними фото на шпагаті, вражаючи уяву відвертими нарядами і несподіваними локаціями.

Ані Лорак теж є чим похвалитися, нещодавно співачка в чорних лосинах і спортивному топі заради ефектного кадру задерла ногу вище голови, продемонструвавши не тільки вражаючу розтяжку у вертикальному шпагаті, але і розкішну фігуру. У кадрі Лорак постала з мінімумом макіяжу і з зібраним в недбалий пучок волоссям.

30-річна Регіна Тодоренко теж показала чудеса розтяжки, похвалившись вертикальним шпагатом прямо в дверному отворі.

Раніше Тодоренко зізнавалася, що на заняття спортом її мотивує її чоловік Влад Топалов: йому навіть вдалося затягнути Регіну в зал на тренування відразу після святкування Нового року. Тоді телеведуча показала пікантне фото, задерши ногу на плечі чоловіка і пожартувала, що в 2020 році стане "майстром спорту зі шпагату".

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