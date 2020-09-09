Певица Ани Лорак, телеведущая Регина Тодоренко и телезвезда Даша Ульянова, популярность которой принесло шоу "Холостяк", похвастались своей растяжкой: еще немного и знаменитые красотки со своими шпагатами достигнут уровня скандальной балерины Анастасии Волочковой

Показательные фото упражнений на растяжку звезды публикуют на своих страничках в Instagram, передает Politeka.net.

Молодая победительница проекта "Холостяк-10", главным героем которого был летчик Макс Михайлюк, точно даст фору Анастасии Волочковой. Девушка подрабатывает тренером по стретчингу и регулярно делится с поклонниками в сети пикантными фото на шпагате, поражая воображение откровенными нарядами и неожиданными локациями.

Ани Лорак тоже есть чем похвастаться, недавно певица в черных лосинах и спортивном топе ради эффектного кадра задрала ногу выше головы, продемонстрировав не только впечатляющую растяжку в вертикальном шпагате, но и роскошную фигуру. В кадре Лорак предстала с минимумом макияжа и с собранными в небрежный пучок волосами.

30-летняя Регина Тодоренко тоже показала чудеса растяжки, похваставшись вертикальным шпагатом прямо в дверном проеме.

Ранее Тодоренко признавалась, что на занятия спортом ее мотивирует ее муж Влад Топалов: ему даже удалось затянуть Регину в зал на тренировку сразу после празднования Нового года. Тогда телеведущая показала пикантное фото, задрав ногу на плече мужа и пошутила, что в 2020 году станет "мастером спорта по шпагату".

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